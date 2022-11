Bolsonaro nomeia Gilson Machado como presidente da Embratur novamente

O presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou seu ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, ao cargo de diretor-presidente da Embratur

SÃO PAULO, SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou seu ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, ao cargo de diretor-presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo). A nomeação foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta sexta-feira (19).

Gilson Machado, aliado de Bolsonaro e figura conhecida por tocar sanfona em algumas lives promovidas pelo presidente, havia sido exonerado do ministério para concorrer ao Senado por Pernambuco, mas perdeu a disputa para a pedagoga Teresa Leitão (PT).

O cargo de diretor-presidente da Embratur já havia sido ocupado por Machado entre 2019 e dezembro de 2020, quando saiu da agência para assumir o Ministério.

Nas redes sociais, Machado compartilha publicações de apoio ao governo de Bolsonaro e críticas ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023.

Na publicação do DOU, consta que o cargo de Machado tem um mandato de quatro anos. Apesar disso, no DOU também há a exoneração do então diretor-presidente, Silvio Santos do Nascimento, que havia substituído Gilson Machado em abril de 2022, e sua nomeação a diretor de Marketing, Inteligência e Comunicação da Embratur.