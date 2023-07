Homem suspeito de estupro é agredido por moradores em Maceió

O suspeito recebeu atendimento médico e, em seguida, foi conduzido para a Central de Flagrantes

Na noite do último domingo (23), um homem de 44 anos foi alvo de perseguição e agressões por parte de moradores do bairro de Ipioca, em Maceió, após ser acusado de cometer estupro contra uma menor de idade.

A vítima do abuso é uma menina de apenas 7 anos, que estava acompanhada de sua madrasta durante o incidente. Ambas foram encaminhadas, juntamente com o suspeito, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jacintinho, onde receberam os cuidados médicos necessários.

Conforme o relato da criança, o homem teria beijado sua boca e tocado suas partes íntimas. Após ser examinada por uma médica, ficou constatado que a região apresentava sinais de vermelhidão, corroborando a denúncia da vítima.