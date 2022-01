Homem suspeito de estuprar enteadas é preso

De acordo com a polícia, o homem é investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra suas duas enteadas

Nesta quarta-feira (19), a Polícia Civil prendeu preventivamente um homem suspeito de ter estuprado as suas duas enteadas na cidade de Arari, a 165 km de São Luís. O suspeito não teve sua identidade revelada.

De acordo com a polícia, o homem é investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra suas duas enteadas. Na época do crime, as crianças tinham 10 e 12 anos.



O preso foi encaminhado à Unidade Prisional de Viana, onde permanecerá à disposição da Justiça.