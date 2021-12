Homem surta e mata esposa e sogra em São Paulo

Em seguida, agrediu a esposa e a manteve por seis horas como refém. Ao final, ele se entregou ao GATE. A mulher morreu no hospital

Um homem atacou a esposa e a sogra com facadas em Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar de São Paulo (PMSP), o homem teria “surtado” após uma discussão com a companheira.

O homem, que supostamente seria um farmacêutico, atacou a sogra com dez facadas, que morreu no local. Em seguida, agrediu a esposa e a manteve por seis horas como refém. Ao final, ele se entregou ao Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). A mulher morreu no hospital.

Segundo o Correio do Interior, a briga entre o casal teria se iniciado durante a madrugada de terça para quarta-feira (30-1°).

A motivação do desentendimento não foi informada. O caso segue para a Polícia Civil.