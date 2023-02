Homem se entrega à polícia e confessa ter matado cabeleireira a facadas

O crime ocorreu na sexta-feira (3), na porta casa da vítima

Quatro dias depois de matar a facadas a cabeleireira Thalita Borges de Araújo em Arapiraca, o autor do crime se entregou à polícia e confessou o assassinato nesta terça-feira (7). Como a Justiça já havia decretado a prisão preventiva, ele foi preso.

“Acabamos de efetuar a prisão, ele confessou o crime. O suspeito se apresentou com o advogado aqui na Homicídios de Arapiraca. Como já havia a ordem de prisão preventiva, ele acabou preso”, disse o delegado Everton Gonçalves.



O crime ocorreu na sexta-feira (3), na porta casa da vítima, no bairro de Cacimbinhas, em Arapiraca. A motivação do crime, no entanto, ainda não foi divulgada. O delegado Everton Gonçalves informou que irá colher o depoimento do homem nesta terça.

O autor do crime estava com Thalita na casa dela antes de o assassinato acontecer. Durante a fuga, o homem deixou para trás seu telefone celular, um uniforme da empresa em que trabalha e a motocicleta que usou para ir até a casa da cabeleireira.

O corpo de Thalita Borges Araújo, de 27 anos, foi enterrado na segunda (6) na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, mesmo estado em que ela nasceu.