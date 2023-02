Fevereiro roxo: médico explica como reposição hormonal pode reduzir riscos de Alzheimer em mulheres

Pesquisa mostra que o risco estimado de desenvolver Alzheimer aos 65 anos é de 17,2% para mulheres (aproximadamente uma a cada seis)

Neste mês, a campanha Fevereiro Roxo sensibiliza toda a população brasileira para a importância do diagnóstico e tratamento da Doença de Alzheimer. De acordo com o médico pós-graduado em Medicina Ortomolecular, Dr. Vital Araújo, a queda na produção dos hormônios sexuais – estrogênio, da progesterona e da testosterona – está relacionada com os fatores de risco para o desenvolvimento da doença.

Segundo o Ministério da Saúde e a Associação Americana de Alzheimer (Alzheimer’s Association), o risco estimado de desenvolver Alzheimer aos 65 anos é de 17,2% para mulheres (aproximadamente uma a cada seis). Entre os homens este percentual cai para 9,1%. A explicação, segundo Vital, é que as mulheres passam pelo processo de menopausa, o que provoca uma perda relativamente rápida da progesterona e do estradiol.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, a Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais.

A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem, então, fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxicidade, ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e o raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato.

A conexão do Alzheimer com a menopausa está também relacionada em diversos estudos e revisões literárias, entre elas a “Sexo feminino e risco de Alzheimer: a conexão da menopausa”, publicada na National Library of Medicine.

Segundo a publicação, estudos de imagem cerebral demonstram que mulheres de 40 a 60 anos de idade exibem um endofenótipo de doença de Alzheimer (DA) caracterizado por diminuição da atividade metabólica.

Por fim, Vital explicou que “ter uma vida saudável ajuda bastante a prevenir inúmeras doenças. Para as mulheres, que têm uma maior predisposição a desenvolverem o Alzheimer, essa recomendação é ainda mais importante”, finalizou.

Sobre Dr. Vital Fernandes Araújo





Dr. Vital Fernandes Araújo é Médico e se formou pela Universidade Federal da Bahia. Ele é pós-Graduado em Medicina Ortomolecular e pós-Graduado em Psiquiatria. O médico hoje atua como mentor de médicos e grandes empresários através da sua metodologia que denominou de Integração Neuro Emocional.