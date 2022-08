Homem rouba ambulância, foge da polícia e provoca acidente no ES

Câmera de segurança de um posto de combustíveis registrou o momento em que o suspeito, que pilotava a ambulância, entrou no posto, já sem o controle da direção do veículo

Um homem furtou uma ambulância, fugiu, desobedeceu ordens de parada da polícia e provocou um acidente na manhã desta quinta-feira (25) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Ele bateu em um objeto, próximo às bombas, e voltou para a pista, em uma das vias mais movimentadas da cidade, e, na sequencia, derrubou motos que estavam estacionadas na avenida Jones Santos Neves. Só então o veículo parou e o motorista foi detido por policiais.

Horas antes da ambulância, porém, o suspeito roubou um carro no bairro Nova Brasília. Ele abordou o motorista do veiculo e entrou no carro, que estava estacionado em outro posto de combustíveis. Um frentista tentou ajudar o dono do veículo, mas o suspeito arrancou com o carro e, como a porta estava aberta, o frentista e o dono do automóvel foram atingidos e caíram no chão.

“Ele tomou o veículo de um condutor que chegava ao posto e evadiu do posto. Por volta de 7h da manhã, foi passado, via rádio, que ele havia abandonado esse veículo, indo para Vargem Alta, e tomado uma moto. Para nossa surpresa ele retornou a Cachoeiro de posse de uma ambulância”, falou o sargento Wesley da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, enquanto dirigia a ambulância, o homem desrespeitou várias ordens de parada, transitou pela cidade em alta velocidade e provocou tumulto.

A ambulância, pertence à prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, foi roubada no distrito de Soturno. Moradores contaram que o suspeito chegou à localidade de forma tranquila e, após se apresentar como mecânico de manutenção, pediu a chave da ambulância. Como não teve acesso à chave, anunciou o assalto.

A ambulância estava estacionada em frente à Unidade Básica de Saúde de Soturno. O local é movimentado. A ambulância era a única para atendimento da comunidade e havia sido entregue cerca de um mês antes do assalto.

Após o roubo, o homem percorreu cerca de 15 quilômetros até chegar no Centro de Cachoeiro, onde cometeu imprudências até ser detido pela polícia.

“As viaturas, ao tomar ciência do fato de que havia sido tomada em assalto uma ambulância do posto de saúde de Soturno, realizou o cerco na cidade e se deparou com ele passando na cidade, onde se deparou com ele passando na cidade, onde conseguiu abordá-lo após ele colidir com as motocicletas na frente da loja”, disse o sargento Wesley.