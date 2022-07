Homem quebra parte íntima na ‘hora H’ e órgão fica igual “berinjelão”

O homem resolveu ir à unidade hospitalar após ouvir um estalo durante o ato sexual, seguido de sangramento na uretra

Em Java, cidade na Indonésia, um homem, de 50 anos, foi diagnosticado com uma fratura no pênis. De acordo com a revista ‘Journal of Surgery’, o paciente resolveu ir à unidade hospitalar após ouvir um estalo durante o ato sexual, seguido de sangramento na uretra, desconforto extremo e um aparente inchaço na genitália.

Após exames, a equipe médica atestou a “deformidade berinjela”. O quadro de saúde tem este nome, pois gera deformidade no membro, além de inchaço.

Por mais tenha uma aparência anormal, os profissionais encontraram uma hemorragia “significativa” nos tecidos do pênis, o que deu uma coloração arroxeada ao órgão, dificultando o trabalho de encontrar o local exato em que aconteceu a fratura.

O homem teve que passar por uma cirurgia imediata para reparar o problema. Após ser identificada, a câmara erétil quebrada foi fixada com materiais absorvíveis pelo próprio organismo e fechada com pontos, e as extremidades da uretra, o canal que conduz a urina da bexiga para forma do corpo, também foram reparadas cirurgicamente.

Um tubo de drenagem foi inserido no escroto, para evitar a formulação de coágulos na região.

Após cinco dias, o paciente teve alta hospitalar. Um cateter foi mantido na uretra por 21 dias para garantir a recuperação do canal.

Quatro meses após o ocorrido, o paciente teria afirmado estar “muito satisfeito com o resultado”, sem ter problemas para manter relações sexuais ou para urinar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seu pênis, porém, ainda apresenta uma leve curvatura durante a ereção, mas sem dor.