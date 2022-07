Ciro Gomes oficializará candidatura no primeiro dia do prazo de convenções

Ciro quer aproveitar ao máximo o período eleitoral, embora as campanhas oficialmente comecem apenas em 16 de agosto

Fábio Zanini

A candidatura presidencial de Ciro Gomes (PDT) deve ser oficializada pelo seu partido no primeiro dia destinado às convenções, 20 de julho. O local escolhido é Brasília.

Ciro quer aproveitar ao máximo o período eleitoral, embora as campanhas oficialmente comecem apenas em 16 de agosto, com o início da propaganda de TV previsto para 26 do mesmo mês.

Outros candidatos já definiram suas datas de convenções, também no início do período previsto, que vai até 5 de agosto. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve realizar a sua em 21 de julho. No dia seguinte, será a vez de Jair Bolsonaro (PL). Ambas devem ocorrer em São Paulo.