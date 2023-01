Homem quebra garrafa em rosto de médico ao vê-lo conversando com a ex dele

A agressão foi registrada pela câmera de segurança de um estabelecimento

Um médico de 28 anos foi agredido com uma garrafa de vidro no rosto pelo ex-namorado de uma enfermeira, colega de trabalho dele, na madrugada deste sábado em Rondonópolis, a 214 quilômetros de Cuiabá.

A agressão foi registrada pela câmera de segurança de um estabelecimento. Nas imagens, o médico é visto conversando com uma mulher e dois amigos em frente a um estabelecimento. Tempo depois, quando o suspeito se aproxima do grupo e quebra uma garrafa no rosto do médico.

No boletim de ocorrência, a vítima conta que ficou com ferimentos e sangramento no rosto e que chegou a cair ao chão.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é ex-namorado da colega de trabalho da vítima e a agressão teria ocorrido por ciúmes. O agressor suspeitou que o profissional e a ex dele estava tendo algum relacionamento.

O caso é investigado pela Polícia Civil.