Homem que pediu autorização para resolver divórcio com duelo de espada é declarado normal em teste de sanidade

Para chamar atenção da Justiça, o americano David Ostrom, de 40 anos, pediu a um juiz de Iowa (EUA) uma autorização para que ele e a ex-mulher, Bridgette Ostrom, ou algum representante que ela indicasse, participem de um duelo com espadas de samurai. O intuito do confronto seria decidir questões sobre a disputa judicial, além do divórcio, da guarda dos filhos e dos pagamentos de impostos imobiliários.

Após o pedido inesperado, David foi proibido, pela justiça, de visitar os filhos até que ele se submetesse a um exame de avaliação psicológica. No entanto, o resultado do teste de sanidade, realizado na semana passada, apontou que David é psicologicamente normal. Ele estaria apenas passando por um estresse emocional.

Após a divulgação dos exames, David quer que a ex-mulher e o advogado dela sejam submetidos a uma avaliação psicológica. David comemora a atenção que o caso recebeu após ele fazer o pedido inesperado à Justiça.