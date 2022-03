Homem que gravou estupro a ex-namorada é preso no RJ

O acusado invadiu a casa da vítima, a estuprou e ainda gravou com um celular. A motivação do crime foi o término do relacionamento

No último sábado, 5, em Itaguaí (RJ), um rapaz de 18 anos foi preso acusado de, além de perseguir, estuprar a ex-namorada. Segundo agentes da 165ª DP (Mangaratiba), o crime aconteceu em setembro do ano passado.

O acusado teria invadido a casa da ex, em Mangaratiba, e a amarrado com fios de eletricidade pelos pulsos. Ele estuprou a vítima e gravou o crime com um celular. O agressor teve como motivação o término do relacionamento.

De acordo com as apurações, depois do fim da relação e o abuso sexual, ele continuou mantendo contato com a vítima. Ele a ameaçava de estuprá-la novamente, e também de morte. O suspeito espalhou, ainda, boatos em redes sociais de que a mulher teria HIV.

Os crimes foram registrados e investigados na 165ª DP. O acusado cumpre mandado de prisão preventiva.