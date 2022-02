Homem prepara pedido de casamento romântico, mas acaba gerando incêndio

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na cama e se estendeu por todo o quarto até chegar aos outros cômodos

Um homem causou um incêndio em um apartamento no município de Extrema, em Minas Gerais, depois de decorar o local com velas para pedir a namorada em casamento. Ele saiu do local para buscar a companheira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na cama e se estendeu por todo o quarto até chegar aos outros cômodos. O apartamento está localizado no terceiro andar do prédio.

Vizinhos ainda tentaram ajudar três senhoras que ficaram presas no andar, mas as janelas, que possuem grades, dificultaram qualquer tentativa de resgate. A ajuda só aconteceu mesmo quando os bombeiros chegaram.