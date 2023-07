Homem pede mulher em casamento dentro de ambulância após sofrer acidente

O acidente ocorreu na BR-242, após Elias ter sido fechado por outro veículo durante uma ultrapassagem mal-sucedida

O motorista Elias Nunes de Souza, de 53 anos viralizou após pedir a mulher em casamento dentro de uma ambulância. Elias, que vive em Brasília (DF) e trabalha como motorista por aplicativo, sofreu um acidente de carro enquanto se dirigia para encontrar sua namorada, Eliene Dias dos Santos.

Apesar do susto, Elias não teve ferimentos graves e conseguiu entrar em contato com sua amada para informá-la sobre o ocorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros a Elias, que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Luís Eduardo Magalhães para exames e cuidados médicos.

Enquanto isso, Eliene, que estava na cidade por motivos familiares, também se dirigiu ao local do acidente para acompanhar o namorado. Foi dentro da ambulância do Samu, no momento em que Elias recebia atendimento médico, que ele surpreendeu a todos ao fazer um pedido de casamento à sua amada.

O apaixonado já havia planejado o pedido, e as alianças estavam cuidadosamente guardadas em uma caixinha dentro de sua mochila. Apesar das circunstâncias inesperadas, o momento se revelou único e especial para o casal.

Eliene, moradora de Goiânia, aceitou emocionada o pedido de Elias, após o incidente, o casal tinha planos de seguir para Cocos, cidade natal de Elias, onde ele tinha assuntos pessoais para resolver. No entanto, em virtude do acidente, Elias decidiu adiar a viagem até sua completa recuperação.

Enquanto se recupera, Elias desfrutará da companhia de sua noiva, Eliene, que permanecerá ao seu lado nos próximos dias.