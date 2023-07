Carlinhos Cachoeira reaparece em perfil no Instagram

Em seu perfil, Cachoeira diz que enfim chegou às redes sociais e pretende contribuir com debate nacional e contar histórias

No dia em que o todo poderoso Elon Musk e a nova diretora executiva do Twitter, Linda Yaccarino, anunciaram a mudança no nome da rede para “X,” Carlos Augusto Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira, fez sua estreia no Instagram, uma das redes de Mark Zuckerberg.

Em seu perfil, Cachoeira diz que enfim chegou às redes sociais e pretende contribuir com debate nacional, além de contar histórias do passado e bastidores do presente.

“Estou, enfim, nas redes sociais. Quero contribuir com alguns debates públicos e também contar algumas histórias do passado e – claro! – do presente. São bastidores e passagens relevantes, para que todos se informem do que, às vezes, não é dito nas páginas de jornais ou nos sites.

Como diz o clássico de Sinatra, aqui na voz de Robin Williams: arrependimento, eu tenho alguns, mas fiz o que tinha de fazer e o principal: eu fiz do meu jeito.

Sejam todos bem vindos.”

Em sua primeira postagem política, Carlos Cachoeira atacou um dos maiores escritórios de advocacia do Goiás, Crosara Advogados, estado onde também exerce influência.

Natural de Anápolis, Carlos Augusto de Almeida Ramos já esteve envolvido em denúncias de fraudes e corrupção. Foi preso em mais de uma ocasião e condenado por crimes como contravenção, corrupção e tráfico de influência, sendo alvo nas CPI dos Correios e da operação Monte Carlo.