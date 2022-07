Homem morre e três pessoas ficam feridas após batida entre carro e van em SC

Na noite deste domingo, 10, um homem de 44 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma van

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a vítima estava sozinha no automóvel menor e não usava cinto de segurança.

Os feridos, um motorista de 44 anos e dois caroneiros, 41 e 32 anos, estavam na van sendo encaminhados conscientes e com escoriações ao Hospital São José.

A colisão frontal ocorreu na SC-370, por volta das 22h30, no bairro Santo Antônio. O motorista do carro foi encontrado sem sinais vitais dentro do veículo.

Por conta da batida, houve derramamento de óleo na pista. A PMRv precisou lavar o trecho da rodovia e jogar serragem para absorção do líquido.

Além da PMRv, as Polícias Civil, Científica e Militar foram chamadas para atender a ocorrência.