Eduardo Bolsonaro comemora 38 anos com bolo decorado com revólver

Fábio Zanini

No dia em que um militante petista foi morto por outro bolsonarista em Foz do Iguaçu (PR), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comemorou seu aniversário de 38 anos com um bolo decorado com uma arma.

“Feliz 38, meu amor!”, escreveu sua mulher, Heloísa, em uma rede social, junto a uma foto em que o casal aparece com a filha de ambos, de menos de dois anos de idade, ao lado do bolo e de uma vela acesa.

O bolo é enfeitado com um revólver calibre 38, referência à idade do deputado, e alguns projéteis. O filho do presidente é defensor de facilitar o acesso a armas para a população, e participou de uma manifestação sobre esse tema na Esplanada dos Ministérios no sábado (9). Ele não se manifestou sobre o crime na cidade paranaense.