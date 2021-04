Homem morre durante evento clandestino de boxe em Teresina

A morte de Jonas de Andrade já está sob o conhecimento da Polícia Civil do Piauí

Ed Rodrigues

Recife, PE

Um evento clandestino de boxe terminou em morte, na madrugada deste domingo (25), em Teresina. Durante o confronto no ringue, um dos lutadores passou mal ao receber vários golpes na cabeça. Jonas de Andrade Carvalho Filho, 34, conhecido como Guerreiro da Luz, foi socorrido em um hospital da capital piauiense, mas não resistiu.



Jonas foi retirado do ringue e socorrido pelos organizadores da luta. O momento foi filmado, e os vídeos circulam nas redes sociais.



O lutador deu entrada no Hospital do Buenos Aires, em Teresina. Segundo a unidade de saúde, o lutador chegou em estado grave. Ainda de acordo com o hospital, Jonas teve uma parada cardíaca devido à gravidade de uma lesão craniana.



O evento amador ocorreu na Academia Fundo de Quintal e teve início na noite do sábado no bairro Itaperu. O confronto, que reuniu dezenas de pessoas, a maioria sem máscaras, desobedeceu medidas de combate ao novo coronavírus. Nos fins de semana, só estão autorizadas a operar atividades consideradas essenciais no Piauí.

O UOL procurou a Academia Fundo de Quintal para repercutir o incidente. O proprietário do espaço, José Cláudio, disse que o evento foi um evento teste.



Embora as imagens mostrem que muitas pessoas assistiam às lutas, José Cláudio negou que houve aglomeração. “Estavam somente os parentes dos lutadores”, disse o organizador.



O estoquista Evandro Azevedo testemunhou a luta e contou à reportagem que também estava lá para lutar.

“Foi um encontro que a gente se inscreveu para lutar. Inclusive, o rapaz que morreu pagou R$ 1 mil para o oponente. Para que pudesse lutar com ele”, explicou.



“O outro lutador era bem superior e forte. O rapaz levou muito golpes diretos na cabeça. Ficou tonto, e o árbitro parou a luta. Ele já sentou no canto do ringue e pediu ajuda”, concluiu Evandro.



Procurada pela reportagem, a Federação Piauiense de Boxe Amador e Profissional confirmou que a luta era clandestina. A entidade afirmou que não organiza eventos desde o início da pandemia.

A morte de Jonas de Andrade já está sob o conhecimento da Polícia Civil do Piauí. A corporação confirmou ao UOL que já deu início a uma investigação sobre o incidente e suas circunstâncias.

As informações são da Folhapress