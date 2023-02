Homem morre após ser atacado por cães no Texas

As autoridades detalharam que os agentes chegaram ao local e encontraram a vítima, um homem de 30 anos, caído no chão

Um homem morreu após ser atacado pelos cachorros de seu vizinho enquanto tentava defender seu próprio cão no jardim de sua casa no Texas, sul dos Estados Unidos, informou a polícia nesta quarta-feira (2).

“Acreditamos que este homem estava dentro de sua casa, ouviu que seu cachorro foi atacado por outros cães e saiu para intervir. Infelizmente, os cachorros o derrubaram e o morderam no chão”, disse à imprensa o agente Larry Crowson, da Polícia de Houston, cidade onde ocorreu o ataque.

As autoridades detalharam que os agentes chegaram ao local e encontraram a vítima, um homem de 30 anos, caído no chão. Ele morreu no local.

A polícia, que investiga o incidente, explicou à imprensa que foi necessário disparar contra um dos cães que ainda espreitava a vítima para controlar a situação.

Os agentes acreditam que o vizinho da vítima tenha até três cães, mas apenas dois estiveram envolvidos no incidente. A raça dos animais, que foram retidos, não foi informada.

