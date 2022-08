Homem morre após cair de cachoeira com mais de 30 metros de altura

O homem chegou a ser socorrido por banhistas que estavam no local e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

André Schilick da Silva, de 31 anos, morreu após cair de uma cachoeira com mais de 30 metros de altura em Alto Alegre dos Parecis (RO), no último final de semana.

Testemunhas contaram à Rede Amazônica que André tinha ido com a família até a cachoeira, localizada na zona rural do município, e em dado momento ele resolveu subir no topo e acabou escorregando.

Para chegar até o local da queda, as pessoas precisaram abrir uma clareira entre as árvores até encontrar o homem. André foi colocado em uma maca improvisada e levado para receber os primeiros cuidados. Depois disso ele foi levado até o hospital do município.

Como o estado de saúde dele era grave, André precisou ser transferido para Cacoal (RO), localizado cerca de 100 km de Alto Alegre dos Parecis.

Pouco tempo depois de dar entrada na nova unidade hospitalar, a equipe médica informou a morte de André.