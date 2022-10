Homem morre afogado após pular em represa para fugir de ataque de abelhas

Segundo a Polícia Militar, a vítima era funcionário da fazenda e pescava com um amigo quando foi atacado por um enxame

Um homem de 58 anos morreu afogado após pular na represa de uma fazenda para fugir de um ataque de abelhas, em Catalão. De acordo com a Polícia Militar, Donizete da Silva era funcionário da fazenda e pescava com um amigo quando foi atacado por um enxame.

O caso aconteceu na segunda-feira (24), na zona rural do município, no distrito de Santo Antônio do Rio Verde. O tenente Robson Julio de Souza detalhou que a vítima teria tentado amarrar a canoa em que estava em uma árvore onde a colmeia de abelhas se encontrava.

“Ele foi amarrar a canoa em uma árvore que tinham muitas abelhas e foi aquele enxame, com milhares de abelhas de uma vez”, detalhou.



Segundo relato policial, o amigo de Donizete, apesar de também ter sido picado, conseguiu nadar até a margem e ir até a sede da fazenda para pedir socorro.