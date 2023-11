Homem mata vizinho com 29 facadas por ciúme de companheira em MT

O crime ocorreu em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, no dia 21 de outubro

Na última segunda-feira (7), um homem de 23 anos foi detido na zona rural de Lucas do Rio Verde, situada a 360 km de Cuiabá, sob a suspeita de ter assassinado seu vizinho, identificado como Manoel da Conceição, de 52 anos, com 29 facadas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o motivo do homicídio teria sido a desconfiança do suspeito de que sua esposa estaria envolvida em um relacionamento extraconjugal com a vítima. O corpo de Manoel foi encontrado em sua residência, apresentando múltiplas perfurações de faca nas costas e pernas. O local do crime evidenciava sinais de luta corporal e tentativas de limpar os vestígios de sangue.

Além disso, as investigações revelaram que o crime foi premeditado. Segundo as autoridades policiais, o suspeito havia se demitido do emprego dois dias antes do ocorrido e imediatamente fugiu da cidade.