BTG Pactual tem lucro líquido ajustado de R$ 2,7 bi no 3º trimestre, alta de 19% ante um ano

O BTG Pactual registrou lucro líquido ajustado de R$ 2,734 bilhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado e de 6,17% em relação ao segundo trimestre de 2023.

As receitas totais somaram R$ R$ 5,660 bilhões no segundo trimestre, uma alta de 19% em 12 meses e de 3,9% em comparação ao quarto trimestre. O lucro líquido e as receitas atingiram novos recordes, em sequência aos trimestres anteriores.

O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado subiu para 23,2% no terceiro trimestre, de 22% no mesmo período do ano passado e de 22,7% no segundo trimestre.

O patrimônio líquido totalizou R$ 47,772 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 13% em relação ao mesmo trimestre de 2022 e de 2,3% na comparação com o segundo trimestre.

O Índice de Basileia subiu para 17,4% no terceiro trimestre, de 15,2% no mesmo trimestre de 2022, e de frente aos 15,4% no segundo trimestre.