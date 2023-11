Veja como tirar a nova Carteira Nacional de Identificação

A nova Carteira Nacional de Identidade (CIN) substitui o RG, tornando o CPF como número único e suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos, e foi criada em 2022. Logo no começo deste ano, alguns estados brasileiros já estavam prontos para emitir o novo documento, e o prazo para os demais estados se adequarem era até 6 de novembro, o que não aconteceu. Assim, o governo prorrogou para 11 de janeiro a data limite.

O maior prazo atende ao pedido dos próprios estados, que ainda não conseguiram se adequar às mudanças. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação, até o momento, 2 milhões de novas carteiras de identidade foram emitidas.

Até o momento, 12 estados brasileiros, além do Distrito Federal, já estão realizando a emissão do novo modelo do documento: Acre, Alagoas, Amazonas, DF, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os demais estados têm agora pouco mais de dois meses para se adequarem.

O novo documento sofreu uma mudança em relação ao que foi anunciado ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste, não há o campo “sexo”, e nem distinção entre o “nome” e o “nome social”. Este foi um pedido do Ministério dos Direitos Humanos para tornar o documento mais inclusivo.