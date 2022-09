Homem mata vizinha por ciúmes em “namoro imaginário”

Um homem foi preso após assassinar a vizinha por ciúmes em um “namoro imaginário”. O caso aconteceu no último domingo (18), em Salvador (BA). Segundo a Polícia Civil, Jackson Andrade, de 59 anos, foi visto saindo do apartamento de Nazaré Lagos, de 48, com faca tipo peixeira na data do crime. Nazaré foi encontrada morta em seu quarto por vizinhos dois dias após ser assassinada. Outras testemunhas contam que, no início do mês, Jackson e Nazaré teriam brigado. Ainda de acordo com a polícia, essa não foi a primeira vez que o criminoso criou relacionamentos imaginários com pessoas do prédio. Jackson é alcoólatra e, após dez anos sóbrio, teria voltado a beber nos últimos meses.