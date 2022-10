Homem mata esposa dentro de casa e atira na própria cabeça

O homem foi estabilizado e está na unidade de trauma, com quadro de saúde considerado estável

Uma mulher de 43 anos foi morta a tiros pelo marido, nesta segunda-feira (3), na casa em que os dois viviam juntos, em Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Segundo a Polícia Civil, Andrea Cristina Nunes foi atingida por dois tiros e morreu no local. Depois, o marido dela, o pedreiro José Luciano Silva de Aguiar, 47, atirou na própria cabeça.

O homem foi levado para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife. De acordo com a assessoria de imprensa da unidade de saúde, ele foi estabilizado e está na unidade de trauma, com quadro de saúde considerado estável.

José Luciano foi autuado em flagrante por feminicídio e atual encontra-se sob custódia na unidade de saúde. As investigações foram iniciadas pela Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com o delegado José Luzia Correia, vizinhos afirmaram que conheciam o casal há bastante tempo e que a vítima e o marido brigavam muito. Eles também disseram que ela tinha sido vítima de violência outras vezes.

“Disseram que eles brigavam bastante e ele tinha tentado contra a vida dela umas três vezes em situações anteriores. Os parentes a aconselhavam a tomar cuidado, analisar se ainda deveria manter o relacionamento, mas ela escolheu continuar com ele”, afirmou.

O crime aconteceu por volta das 2h10. Na manhã desta segunda, a casa estava fechada e com marcas de sangue no terraço. Os vizinhos escutaram gritos e tiros. O casal tinha dois filhos juntos. Um deles ainda é uma criança, mas não estava na casa no momento do crime.

“Ele chegou ontem [domingo] e entrou em casa normal. Na madrugada, ouviram gritos, uma mulher pedindo socorro, e ouviram o primeiro disparo e ela dizendo ‘meu Deus, meu Deus’. Depois, ele efetuou um disparo na própria boca, que vazou na face, e ele mesmo pediu socorro. Quando o filho deles chegou ao local, estavam os dois caídos”, declarou José Luzia Correia.

A dona de casa Sandra Santos mora bem perto da casa onde aconteceu o crime. Ela disse que Andrea era uma pessoa alegre e querida na comunidade.

“A gente pensava que tinha sido o marido dela que tinha tirado a vida, mas o rapaz falou que ele tinha matado ela. Foi aquele choque, porque todo mundo gostava dela. Era uma boa pessoa, ajudava todo mundo aqui”, disse.

Outro vizinho, o promotor de vendas Joel Ferreira, afirmou que ficou revoltado com o que aconteceu. “A mulher hoje em dia não pode malhar, o homem quer matar, quer bater. Casamento não é isso. Não está dando certo, acaba o casamento, separa, segue em frente. Aí acaba com a vida dela, com a própria vida e deixa o filho sozinho. É uma família que se destruiu”, declarou.

Violência de gênero

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), entre janeiro e agosto deste ano foram registrados 54 crimes de feminicídio. A SDS não informou os dados relativos ao mês de setembro.

A SDS afirmou que, para evitar que o crime ocorra, conta com a Patrulha Maria da Penha, os plantões 190 e Delegacias da Mulher no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Vitória de Santo Antão, Goiana, Caruaru, Surubim, Afogados da Ingazeira, Garanhuns, Petrolina, Arcoverde e Salgueiro.

Para denúncias e informações, a Ouvidoria Estadual da Mulher atende gratuitamente pelo telefone 0800-281-8187. Em caso de emergência policial, a orientação é ligar para o 190.