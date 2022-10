Zema declara apoio a Bolsonaro

Com esse apoio, o candidato Jair Bolsonaro busca virar a diferença de votos no estado, que foi de cerca de 560 mil

Após ser reeleito no 1º turno, o governador mineiro Zema (Novo), foi ao Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (4) para falar com o presidente Bolsonaro (PL) e declarar apoio a sua reeleição.

Em Minas Gerais, o candidato Lula (PT) venceu no 1º turno, com 48,29% dos votos, enquanto o atual presidente ficou com 43,60%.

“Estou aqui hoje para declarar meu apoio ao Bolsonaro. Eu, mais do que ninguém, sei o que é herdar uma tragédia. E não foi só o estado, é só perguntar aos prefeitos de grandes cidades mineiras que também pegaram uma gestão desastrosa do PT”, afirmou Zema.

Bolsonaro agradeceu o apoio, lembrando que Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil: “Só quem ganha em MG pode chegar à presidência, então esse apoio é mais do que bem-vindo, ele é essencial e decisivo para a nossa reeleição”.

Com esse apoio, o candidato do PL busca virar a diferença de votos no estado, que foi de cerca de 560 mil. Bolsonaro também afirmou já ter pelo menos três visitas agendadas em Minas Gerais.

Outros assuntos

Após agradecer o apoio do governador mineiro, Bolsonaro seguiu respondendo as perguntas dos jornalistas presentes no local. Sobre as mulheres, ele voltou a afirmar sobre a diminuição dos casos de feminicídio em seu governo.

“Nós temos uma atenção muito especial para com as mulheres. Nossas ministras mais importantes são mulheres, a taxa de feminicídio no meu governo baixou. Então essa narrativa que criam de não nos importarmos com as mulheres é mentira. O nosso governo foi o que mais prendeu ‘machões’. Por isso, tem diminuído a violência contra as mulheres.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro também garantiu a manutenção do Auxílio Brasil para 2023, que seguirá sendo de R$ 600, mas haverá o acréscimo de um ’13º’ para mulheres que são chefes de família. Por ser ano eleitoral, esse valor extra não pode ser realizado ainda em 2022.