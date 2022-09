Homem mata esposa, ateia fogo em residência e é encontrado carbonizado dentro de carro

O principal suspeito é o companheiro da vítima que foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas do veículo do casal

Cleonice Mira Freire da Silva, de 52 anos, foi encontrada morta dentro de sua própria residência na noite deste domingo (11), em Ponta Porã (MS) – a 334 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito é o companheiro da vítima, Mauro Lucio de Souza, de 50 anos, que foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas do veículo do casal.

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, Thatiana Colombo, o suspeito passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas, e Cleonice estava na casa da irmã. Durante à noite a mulher retornou para a sua residência, e cerca de 40 minutos depois, vizinhos viram sinal de fogo no imóvel.

Segundo o registro policial, Mauro Lúcio de Souza foi encontrado morto logo após o crime, vizinhos ligaram para a irmã da vítima informando sobre o incêndio. Contudo, o fogo não se alastrou, mas destruiu o fogão e algumas cadeiras.

As apurações iniciais da Polícia Civil apontam que Mauro matou a esposa e tentou atear fogo na casa, mas as chamas cessaram. Em seguida, ele se trancou em seu carro, que estava na garagem, distante 20 metros da casa, e ateou fogo.

“A vítima foi encontrada morta no chão da casa com uma lesão no pescoço, que pode ter sido causada por uma faca. Tudo indica que ele chegou alcoolizado em casa, proferiu lesões nela, tentou colocar fogo na residência e tirou a própria vida. O corpo do homem foi encontrado carbonizado no porta mala do carro da família”, esclareceu a delgada em reportagem ao g1.

Cleonice foi encontrada caída na cozinha, com ferimento na cabeça e algumas roupas por cima. Ainda segundo informações da Polícia Civil, foi possível identificar que ela foi morta com objeto contundente, mas apenas a perícia vai apontar o que causou a morte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas no veículo. O casal residia no distrito Itamarati em Ponta Porã. A ocorrência foi registrada como feminicídio, suicídio e incêndio, e é investigada pela Polícia Civil da cidade.

De acordo com os dados da Secretaria de Estado e de Justiça de Segurança Pública (Sejusp) este é o 30º feminicídio deste ano em Mato Grosso do Sul.