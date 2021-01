Homem invade casa, esfaqueia casal de idosos e é morto com mais de 10 tiros na cabeça

PUBLICIDADE

Um idoso, de 81 anos, e uma mulher, de 68, foram esfaqueados em casa, na noite dessa quarta-feira (13). De acordo com a polícia, o suspeito das agressões foi morto após ser alvejado por mais de 10 tiros na cabeça. Os idosos foram socorridos e um deles já recebeu alta hospitalar.

Caso ocorreu em Cariacica, em Vitória-ES. Ainda de acordo com a Polícia Civil, um homem invadiu a casa do casal por volta das 22h, dizendo que estava sendo perseguido e que precisava se esconder no imóvel. Na sequência, o idoso passou mal e a mulher foi até a cozinha pegar um copo de água para ele.

O suspeito perseguiu a mulher e a esfaqueou pelas costas. O idoso tentou proteger a esposa, mas também foi esfaqueado. Por fim, o grupo criminoso que perseguia o suspeito também invadiu a casa e atirou contra o homem.

Ele foi morto após ser alvejado por mais de 10 disparos na cabeça.

O casal foi socorrido para o Pronto Atendimento de Flexal e transferido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Um deles já recebeu alta.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e nenhum suspeito foi preso.