Homem ganha R$ 22 mil por mês vendendo foto dos pés

Existem várias formas inusitadas de ganhar a vida, mas Jason Stromm caprichou e ganha R$ 22 mil por mês vendendo fotos dos pés pela internet. Ele começou fazendo serviços com transmissões em webcams, mas viu que podia ir mais além quando notou o crescimento de interesse por pés.

Em uma página exclusiva para assinantes ele vende as fotos de seus pés, e conta com quase 5.000 seguidores em sua rede. Uma assinatura padrão custa cerca de R$ 44 por mês. Jason destaca que a melhor parte de seu trabalho é a liberdade que ele tem.

Para acompanhar sua concorrência, Jason conta que fornece vídeos exclusivos, cada um com cerca de seis a oito minutos.

“A razão de me apoiarem financeiramente é porque não é algo que eles podem encontrar gratuitamente online. É a única coisa que faço para trabalhar no momento e sou capaz de sobreviver com isso. É o suficiente para eu não ter que trabalhar das nove às cinco e é um trabalho fácil e divertido”, explicou.

“A maioria da minha família e amigos sabe o que eu faço e acha isso hilário ou me parabeniza por ser capaz de ganhar a vida fazendo isso. Sejamos honestos, nem todos podem“, completou ele.