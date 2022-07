Homem furta casa e é contido por populares em Ceilândia

Após furtar uma CPU e uma televisão d de uma residência, criminoso foi contido no meio da rua e flagrado por policiais.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Um homem foi contido por populares nesta quarta-feira (20), após arrombar e furtar bens de uma residência na região de Ceilândia. Policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) prenderam o criminoso em flagrante e procuram por seu comparsa.

Enquanto realizavam investigação na localidade, os policiais se deparam com populares contendo o suspeito no meio da rua. Imediatamente foi feita abordagem e constatou-se que o homem havia acabado de furtar uma residência na companhia de um comparsa que fugiu do local em um veículo não identificado.

Com o suspeito a polícia encontrou as chaves utilizadas no arrombamento a residência, e também um televisor e uma CPU pertencentes à vítima. O segundo envolvido, o qual não foi localizado, foi identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e será indiciado posteriormente.

Após as providências legais, os bens foram devolvidos à vítima e o suspeito recolhido ao cárcere da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP).