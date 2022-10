Homem fica ferido após ser atingido por golpes de foice no pescoço

Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime é primo da vítima, e foi preso

Um homem de 59 anos ficou ferido após ser atingido por golpes de foice no pescoço, feitos pelo próprio primo, após uma discussão na noite da terça-feira (4) em Baía da Traição, no Litoral Norte paraibano. De acordo com o delegado Sylvio Rabelo, da Polícia Civil, os primos bebiam quando houve a briga, e o suspeito foi preso.

O crime aconteceu em uma aldeia do município. Segundo o delegado, duas versões sobre a origem da discussão estão sendo investigadas: “Uma versão diz que se trata de divergência política e a outra é de que eles estavam discutindo por conta de uma mulher que estava junto na mesa bebendo com eles”, disse.

Ambas as versões contadas para o delegado vão ser investigadas pela Polícia Civil, que está ouvindo familiares e vizinhos da vítima e do suspeito.

Conforme Sylvio Rabelo, o agressor foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil de Mamanguape. A identidade do suspeito não foi divulgada. Já a vítima, identificada como José Afonso Vieira Filho, foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde deu entrada por volta das 19h30.

Ele passou por procedimentos médicos de urgência, uma vez que estava com vários ferimentos no pescoço e até às 7h50 desta quarta-feira (5), estava internado com quadro clínico estável.