Homem encontra 120 kg de drogas boiando no mar durante pescaria

Segundo a Polícia Federal, responsável pela investigação, foram recolhidos pelo helicóptero Águia, da PM, cerca de 120 kg de cocaína e maconha

Um pescador encontrou sete bolsas com drogas boiando no mar em Penha, no Litoral Norte catarinense, no domingo (23).

Os policiais prenderam uma cesta a um cabo para acessar e retirar as bolsas do mar, em uma região próxima à Ilha Feia. Os itens, então, foram levados até a Capitania dos Portos de Itajaí, no Litoral Norte, onde a Polícia Federal os recolheu. As drogas foram posteriormente encaminhadas à delegacia do município.

De acordo com a Polícia Federal, que vai investigar o caso, não houve indícios colhidos no local que ajudem a entender a origem das malas.

Cerca 118 kg da droga apreendida era composta de cocaína, enquanto 2 kg de maconha foram capturados.

O Departamento da Polícia Rodoviária Federal estima que o quilo de cocaína valha R$ 180 mil no mercado ilegal.

Segundo a PM, o próprio pescador, ao perceber as drogas boiando no mar, chamou os policiais militares. Ele não foi identificado.