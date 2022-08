Homem em surto psicótico é morto pela PM, em Goiânia

A PM disse que a equipe foi acionada após obter informação de que ele estaria atacando pessoas em uma rua e estragado carros no local

Um homem foi morto pela Polícia Militar durante uma ocorrência na manhã desta terça-feira (2), por volta das 10h, no Setor Jardim América, em Goiânia. Câmeras de segurança registraram que o homem chegou a subir na viatura.

A Polícia Militar disse que o homem apresentava um “comportamento incontrolável e violento” e que não obedeceu as ordens dos policiais.

A corporação disse que, “para resguardar a própria vida e de terceiros”, os policiais atiraram duas vezes nele. A PM afirmou que vai apurar as circunstâncias do fato.

Câmeras de segurança mostram algumas cenas antes de o homem ser morto. o homem cai no chão e foi cercado por populares.

Quando a viatura da Polícia Militar chega ao local, o homem sobe no veículo, pula em cima dela e quebra o retrovisor. Nesse momento, os policiais apontam as armas para ele.

Ocorrência



Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados para a ocorrência. De acordo com um tenente da equipe, eles foram chamados com a informação de que um rapaz estaria deitado e lesionado no chão, e que ele teria agredido um homem e estragado o carro dele.

No local, a equipe foi informada de que, além do homem que teve o carro estragado, o suspeito teria agredido outra pessoa. O PM disse ainda que ele estava agressivo e chegou a subir e a pular na viatura durante a tentativa de abordagem.

Veja a íntegra da nota da Polícia Militar



“A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em que um homem muito agressivo estaria atacando pessoas e causando danos em veículos. A despeito da veiculação de que o homem já estaria amarrado por civis, esclarecemos que conforme relato dos policiais e imagens do fato, verifica-se que no momento da abordagem o agressor não estava amarrado, demostrando um comportamento incontrolável e violento, desconsiderando toda e qualquer ordem realizada pelos policiais na tentativa de controlar a situação. Pode-se analisar nas imagens que o homem saltou sobre a viatura e ficou pulando, ato seguinte, foi em direção a um dos policiais no intuito de agredir o PM, momento este em que os policiais não tiveram outra opção e para resguardar a própria vida e de terceiros, efetuaram dois disparos no agressor. De imediato foi solicitado o socorro médico, porém quando da chegada da equipe de salvamento foi constatado o óbito no local. A Polícia Militar de Goiás informa ainda, que será instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar todas as circunstâncias do fato ocorrido”.