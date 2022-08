Homem é suspeito de matar companheira com corte no pescoço e tentar suicídio

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil

Na noite desse domingo (21), uma mulher, identificada como Margareth Ribeiro da Cunha, de 45 anos, foi morta com um corte no pescoço em São José de Ribamar, na Região Metropolitana de São Luís.

O suspeito de cometer o crime é Sócrates dos Anjos Souza, de 42 anos, que é companheiro da vítima. De acordo com a polícia, ao chegar ao local, a guarnição se deparou com o corpo da mulher, com um corte do pescoço, estendido em uma cama.

No mesmo local, Sócrates foi encontrado com perfurações no abdômen e pescoço. A suspeita é que ele tenha tentado suicídio após o matar a companheira.