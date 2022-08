Damares Alves e candidatos do Republicanos e do União Brasil lançam candidaturas

“Vou orar a Deus para que a cadeira do Senado seja ocupada por uma mulher de valores e princípios cristãos”, disse Michelle Bolsonaro

Na segunda (22), a ex-ministra da Mulher Família e Direitos Humanos, Damares Alves, lançou a sua candidatura ao Senado Federal pelo Republicanos, em evento no Arena Hall, em Vicente Pires, Brasília, às 18h, com a presença da primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, da primeira dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, da atual ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto e do ministro da saúde, Marcelo Queiroga.

Grandes nomes da política que estão em campanha pelo Brasil, como os ex-ministros Tarcísio de Freitas, de infraestrutura, do Turismo, Gilson Machado, do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, enviaram vídeos em apoio a Damares.

“Estou confiante e sei que posso fazer um ótimo mandato pelo Distrito Federal. Moro em Brasília há 24 anos e conheço bem as necessidades da população. Vou trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento econômico e social do DF, além de promover a proteção das crianças, idosos e mulheres”, destaca Damares.

Michelle Bolsonaro fez um discurso elogiando Damares. “Vou estar com ela até o fim e vou orar a Deus para que aquela cadeira do Senado seja ocupada por uma mulher de valores e princípios cristãos”, afirmou Michelle.

A primeira-dama também disse que trabalhou em parceria com Damares quando ela comandava o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. “Foram quase quatro anos ao lado dessa supermulher maravilhosa Damares Alves, onde nós trabalhamos, construímos políticas públicas para aqueles que ficaram tanto tempo invisibilizados na sociedade”, afirmou.

“Chega, chega de corrupção, chega de projeto de poder. Damares Alves é a voz daqueles que mais precisam do Senado Federal”, disse Michelle.

O presidente do partido Republicanos local, Wanderley Tavares, um dos principais articuladores do lançamento de Damares ao Senado, ressalta a importância da chancela do Palácio do Planalto a candidatura da ex-ministra. “O presidente Bolsonaro e Michelle Bolsonaro sabem o quanto a Damares pode fazer pelo DF e pelo Brasil no Senado. Uma mulher honrada, competente, forte, com a experiência de ministra de estado e de assessora jurídica e parlamentar, com mais de vinte anos de atuação no Congresso Nacional”.

A integração dos dois partidos nas eleições deste ano traz um projeto grandioso para Brasília, na avaliação do presidente do União Brasil no Distrito Federal, Manoel Arruda. “Temos excelentes candidatos para as Câmaras dos Deputados e Legislativa e para o Senado. “A união de pessoas comprometidas, experientes e preparadas para transformar Brasília, nos permite planejar ações para transformar a vida dos brasilienses e proporcionar indicadores positivos de qualidade de vida da população”.

Conheça os candidatos

Deputados Federais do Republicanos

1- Júlio César

2- Gilvan Máximo

3- Fred Linhares

4- Paulo Fernando

5- Ádila Maria

6- Aboud

7- Elisa Robson

8- Fabiano Guimarães

9- Silmara Miranda



Deputados Distritais do Republicanos

1- Martins Machado

2- Rodrigo Delmasso

3- Todi Moreno

4- Major Michello

5- Sargento Paulo

6- Reinaldo Araújo

7- Marcelo Trator

8- Kelly Bolsonaro

9- Professor Leonardo

10- Álvaro Castro

11- Carlos Calheiros

12- Eduardo Moreira

13- Alex Ribeiro Leite

14- Toccolini

15- Rogério Padilha

16- Vanderli Dias

17- Professor Miter

18- Alzira Folha

19- Claudinha da Saúde

20- Débora Glamourosa

21- Eliane Castro

22- Rachel

23- Coronel Regina

24- Coronel Solange

25- André Mauro



Deputados Federais do União Brasil

1- Eliana Pedrosa

2- Julia Lucy

3- Cel Maria Costa

4- Daniel Radar

5- Eliseu Kadesh

6- Fadi Faraj

7- Flávio Werneck

8- Renilson Roma

9- Sérgio Bautzer

10- Rodrigo Totti



Deputados Distritais do União Brasil

1- Dani Catunda

2- Deise Andrade

3- Letícia Sampaio

4- Marcia Gama

5- Maria de Lourdes Abadia

6- Receba Gusmão

7- Sandra Faraj

8- Vanusa Lopes

9- Albenes Souza

10- Alecxandro Pinho

11- Allan Freire

12- Edinézio Santos

13- Eduardo Pedrosa

14- Professor Lacerda

15- Hamilton Santos – Tatu do Bem

16- João Renato

17- Sousa Júnior

18- Jorge Tavares

19- Marcelo Batista

20- Marcos Pacco

21- Nelson Neto

22- Olair Francisco

23- Pedro Ivo

24- Professor Rodrigão