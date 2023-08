Homem é sequestrado e agredido após encontro por aplicativo de namoro em SP

O veículo e os pertences da vítima foram recuperados. Os celulares dos suspeitos foram apreendidos e o caso foi registrado no 72° DP (Vila Penteado)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um homem foi sequestrado e agredido após ter marcado um encontro por um aplicativo de relacionamentos, em São Paulo. Três homens foram presos em flagrante suspeitos de extorsão, sequestro e roubo.

A vítima, um homem de 38 anos, chegou ao local do encontro na noite de quinta-feira (10) e acabou por três sequestradores, com idades entre 26 e 29 anos. Durante o tempo em que esteve sob o poder do trio, ele foi obrigado a passar informações da conta bancária.

O trio foi abordado pela Polícia Militar, que identificou e resgatou a vítima, por volta das 13h da sexta-feira (11), no bairro Jaguara, zona oeste da capital paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agentes patrulhavam a região quando avistaram, na rua Andresa, o veículo dos sequestradores, que estava com o para-brisa marcado por disparos de arma de fogo.

No veículo, estavam a vítima e os três homens -que foram indiciados. Após o grupo ser questionado sobre a marca de bala no para-brisa, a vítima contou que havia sido sequestrado na rua Tufik Mereb.

O veículo e os pertences da vítima foram recuperados. Os celulares dos suspeitos foram apreendidos e o caso foi registrado no 72° DP (Vila Penteado).

Segundo a SSP, foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).