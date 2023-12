Homem é preso suspeito de violentar a própria filha de 1 ano

Através de exames, foi descoberto parafusos dentro do corpo da vítima

Nesta terça-feira (19), a polícia civil deteve o homem acusado de agredir sexualmente a própria filha, uma criança de apenas 1 ano, na região de Pedro II, Norte do Piauí.

A prisão do suspeito ocorreu na zona rural da cidade, na localidade de São Luís de Baixo, nas proximidades do local do crime. O indivíduo será interrogado pela polícia, que busca esclarecer os eventos relacionados ao abuso. Importante ressaltar que o suspeito já possui um histórico preocupante de agressões contra mulheres, tendo sido detido quatro vezes anteriormente por crimes similares.

De acordo com o delegado Júlio de Carvalho, responsável pelo caso, a criança agredida permanece internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).