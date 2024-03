Homem é preso suspeito de praticar série de estupro em Goiânia

Um serralheiro, identificado como Daniel Mauricio de Oliveira, foi detido sob suspeita de cometer uma série de estupros na região da Grande Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil, ele é suspeito de ter cometido os crimes contra pelo menos oito mulheres, no período entre 2015 e 2024.

A prisão do homem ocorreu no sábado (23), no setor Solange Park, em Goiânia.

As vítimas, cujas idades variavam de 11 a 57 anos na época dos crimes, foram identificadas durante a investigação conduzida pela delegada Amanda Menuci. Conforme apurado, seis delas tiveram os crimes confirmados por meio de exames de DNA. Cinco dos episódios ocorreram na cidade de Goiânia, enquanto os outros três tiveram como locais Trindade, Santa Bárbara de Goiás e Goianira.

De acordo com a Polícia Civil, todas as vítimas descreveram o agressor da mesma maneira durante a investigação: um homem de estatura mediana, branco, sem barba e com cabelos grisalhos. A delegada explicou que as vítimas não possuíam conexão entre si nem com o suspeito, sendo escolhidas aleatoriamente de acordo com a oportunidade.

A investigação dos diversos crimes ocorria de maneira separada até então, pois ainda não se sabia da relação entre eles. Foi o trabalho da Polícia Técnico-Científica que permitiu identificar a correspondência entre o material genético do suspeito e o encontrado nas vítimas.