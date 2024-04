Homem é preso suspeito de instalar câmera para monitorar moradores de casa alugada em Anápolis (GO)

O pai da adolescente que fez a descoberta de uma câmera escondida no banheiro da residência em Anápolis (GO) revelou a angústia e o medo de sua filha, expressando a necessidade de apoio psicológico.

De acordo com a Polícia Técnico-Científica, a câmera detectada não apenas transmitia ao vivo as imagens do banheiro, mas também armazenava os arquivos. O caso está sob investigação pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis, com o suspeito de instalar o dispositivo identificado como Francismar Fernandes da Silva, de 36 anos, proprietário do imóvel alugado pela família. Ele foi detido na última sexta-feira (19).

Além da adolescente, residiam na casa sua mãe, uma tia e seu irmão de oito anos. Os pais são divorciados.

O pai da adolescente mencionou que o proprietário do imóvel teve comportamentos suspeitos desde o início. Segundo ele, o dono apareceu na casa no segundo dia da mudança, alegando a necessidade de desinstalar um equipamento utilizado para monitorar as câmeras de segurança.

A câmera estava discretamente oculta na tomada do banheiro e foi descoberta quando a jovem estava sozinha em casa devido à ausência na escola. Ela ouviu os cachorros latindo na direção do banheiro: Francismar estava lá, sem o conhecimento da família, conforme relatou o pai.

Ao perceber que a tomada estava em uma posição estranha, a adolescente levou um susto ao encontrar o dispositivo. Imediatamente, ela ligou para o pai, que prontamente se dirigiu à casa da família.

O pai da adolescente expressou a preocupação de que sua filha esteja temerosa de sair de casa e retornar à escola. Agora que a família se mudou para outro lugar, estão buscando apoio psicológico para a adolescente e seu irmão.

A delegada Aline Lopes, responsável pelas investigações, destacou que o suspeito também é proprietário de uma empresa de energia solar, com acesso a várias residências, levando a polícia a suspeitar da existência de mais vítimas.