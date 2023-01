Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 6 anos

O crime foi denunciado pela equipe da unidade hospitalar onde vítima recebeu atendimento médico, no município

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de estuprar a sobrinha, uma criança de 6 anos, no município de Borba, no interior do Amazonas, no domingo (15). O crime foi denunciado pela equipe da unidade hospitalar onde vítima recebeu atendimento médico, no município.

De acordo com a investigadora Antonely Magalhaes, gestora da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba, o crime foi denunciado pela equipe da unidade hospitalar onde a vítima recebeu atendimento médico.

“Ela relatou o ocorrido à sua irmã e, de imediato, foi levada ao hospital, onde foi constatado o abuso sexual. Tomamos conhecimento de que o autor seria o tio da vítima, momento em que saímos em diligências e demos voz de prisão em flagrante a ele”, disse.

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.