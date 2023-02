Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar irmã com transtornos mentais

A jovem de 20 anos tem transtornos mentais e é totalmente dependente de terceiros

Um homem de 22 anos foi preso nesta quarta-feira (15) suspeito de estuprar a irmã e a engravidar, em Campo Limpo de Goiás, no centro do estado. De acordo com a Polícia Civil, a jovem de 20 anos tem transtornos mentais e é totalmente dependente de terceiros.

A corporação explicou que a investigação começou em agosto de 2022, depois que a família percebeu “mudanças corporais na jovem” e a levou no médico. Quando a gravidez foi constatada, os familiares da menina acionaram a polícia.

“O médico fez exame e constatou que ela estava grávida, só que ela tem transtornos mentais e não saía de casa, aí a família comunicou a polícia e começamos a investigar”, disse o delegado André Fernandes.

A polícia ainda detalhou que todos os homens da casa em que a jovem mora, que são parentes próximos a ela, foram alvos da investigação.

“Chamei toda a família, colhi oitivas, continuamos a investigação e eu pedi exame de DNA, que constatou que um dos irmãos [dela] tem toda a identificação genética com a criança e com a mãe”, completou o delegado.

O delegado ainda explicou que solicitou a prisão preventiva do suspeito devido ao fato de ele viver na mesma casa da jovem, apresentando um risco a ela.

Ao ser preso, o suspeito justificou à polícia que é usuário de drogas e que teria praticado um crime em um dia que havia usado os entorpecentes. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça de Goiás.