Homem é preso suspeito de estuprar criança de nove anos

O suspeito teria realizado o crime na presença de outras crianças

Um homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de nove anos no município de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, na tarde desta segunda-feira (31), no bairro Samambaia. Ele não teve a identidade divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, após receberem denúncias, policiais foram até a Rua Nova Força, Novos Tempos e encontraram o suspeito. Testemunhas disseram à polícia que o homem teria tocado as partes íntimas e beijado uma criança de nove anos.

Após a prisão, o homem foi conduzido para a Delegacia de Santa Rita de Cássia, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O Conselho Tutelar foi acionado.

De acordo com a PM, ele será encaminhado para o Conjunto Penal do município de Barreiras, também no oeste do estado.

O acusado ainda é suspeito de estuprar uma outra criança de onze anos, no mês de julho, na mesma cidade.