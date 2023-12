Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em MG

O investigado tinha o hábito de jantar em horários tardios e exigia que a filha o servisse nesses momentos

Um indivíduo de 48 anos foi detido na terça-feira (12), sob suspeita de estuprar a própria filha, de 12 anos, em Matipó, localizada na região da Zona da Mata, em Minas Gerais.

A investigação teve início quando a mãe da adolescente procurou as autoridades para denunciar o suspeito. Segundo apurações, o investigado tinha o hábito de jantar em horários tardios e exigia que a filha o servisse nesses momentos, sendo nesse contexto que os abusos ocorriam.

O delegado Fábio Freitas de Souza, encarregado do caso, solicitou a prisão do acusado. Durante depoimento, o homem alegou não se recordar do crime, justificando que frequentemente consumia bebidas alcoólicas, o que resultava em episódios de amnésia.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.