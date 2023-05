Homem é preso suspeito de dopar e estuprar mulher em Aparecida de Goiânia

O suspeito alegou que a relação com a mulher foi consensual

Um homem foi preso em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da Capital, sob suspeita de ter dopado e estuprado uma jovem de 19 anos. Segundo a Polícia, o suspeito alegou que a relação com a mulher foi consensual. A prisão ocorreu na última terça-feira (9).

De acordo com a delegada Bruna Coelho, responsável pelo caso na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), a vítima conheceu o suspeito em um bar no sábado (6) depois de sair do trabalho e encontrar uma amiga para beber.

“A vítima relatou que quando estava no bar conheceu o suspeito, eles conversaram e beberam, mas ela não se recorda do que aconteceu. Ela acordou em um terreno baldio seminua, com arranhões pelo corpo, sem seu celular e sem seu cartão de crédito”, disse a delegada.

Após o início das investigações, os policiais localizaram o suspeito, que estava com o cartão e o celular da vítima. O suspeito alegou que a relação foi consensual, mas a delegada solicitou um exame toxicológico da jovem para verificar se ela foi dopada.

“Ela não se lembra do que houve, então ele pode ter colocado algo na bebida dela”, afirmou Bruna.

O suspeito foi detido pelos agentes e sua prisão foi determinada pelo juiz de plantão. As investigações continuam em andamento.