Simone defende federação do MDB com PSDB e Cidadania

O posicionamento da ministra emedebista se deu durante a inauguração do Espaço Roberto Freire, em Brasília

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu a adesão do MDB à federação de PSDB e Cidadania nesta quarta-feira (10) durante a inauguração do Espaço Roberto Freire, em Brasília.

No dia seguinte, o presidente do Cidadania enviou mensagem a aliados com pedido de apoio à proposta, que enfrenta resistência dentro do próprio partido e de uma ala do PSDB liderada pelo deputado federal Aécio Neves (MG).

“A vida está indicando que ou fazemos a ampliação ou vamos definhar ou até mais rapidamente morrermos”, diz Freire na mensagem.

Estadão Conteúdo