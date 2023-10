Homem é preso suspeito de armazenar imagens relacionadas à exploração sexual de crianças

A detenção ocorreu como parte da Operação Bad Vibe, uma ação conduzida pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca)

Nesta quinta-feira (26), um homem foi detido em flagrante no bairro de São Marcos, em Salvador, acusado de armazenar imagens relacionadas à exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme informou a Polícia Civil.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, as autoridades encontraram fotografias e vídeos chocantes envolvendo crianças e adolescentes, vítimas de exploração sexual. Essa descoberta levou à prisão imediata do indivíduo.

O homem foi conduzido à Dercca, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações em andamento buscam identificar os consumidores desses materiais ilegais, visando responsabilizá-los perante a lei.