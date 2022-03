Homem é preso suspeito de ajudar irmão a enterrar corpo da ex-companheira

A vítima foi assassinada pelo ex-companheiro, que fugiu, em fevereiro. A polícia não deu detalhes de como ela foi morta

Na cidade de Irituia, nordeste do Pará, um homem foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. De acordo com a Polícia Civil, ele teria ajudado o irmão a enterrar o corpo da ex-cunhada. O caso aconteceu no início de fevereiro e a prisão do suspeito foi divulgada na última sexta-feira, 4.

A vítima foi assassinada pelo ex-companheiro, que fugiu, em fevereiro. A polícia não deu detalhes das circunstâncias do crime.

Segundo a Delegacia de Irituia, o irmão do assassino ajudou a esconder o corpo da mulher.

Na quinta-feira, 3, a polícia chegou até ele e o corpo da vítima foi encontrado. Ele foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e por coação de curso de processo.

A Polícia Civil não informou se o suspeito de matar a ex-companheira foi preso ou continua foragido, bem como as idades e identidades dos envolvidos.