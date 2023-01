Homem é preso suspeito de agredir companheira dentro de igreja

O homem vai responder por lesão corporal e injúria

Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir a companheira dentro de uma igreja, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Cybelle Tristão, contou que a jovem de 20 anos segurava um bebê no momento em que foi agredida fisicamente e xingada por causa de ciúmes.

O crime aconteceu na terça-feira (10), no Setor Mansões. A delegada afirmou que funcionários de uma empresa próxima presenciaram a agressão e chamaram a polícia.

“Viram esse indivíduo puxando a moça jovem, a enforcando, dando tapas e, no momento, ela estava segurando o filho do casal, um bebê”, disse a delegada.



Segundo a polícia, os pais do suspeito são pastores da igreja e não agiram para impedir a violência. No momento da agressão, não acontecia celebração no local.

“De acordo com a vítima, eles teriam saído no fim de semana com amigos e ele teria dito que ela estava ‘dando moral ‘para amigos dele”, afirmou Cybelle Tristão.



O homem vai responder por lesão corporal e injúria. Ele já tinha passagens pela polícia por roubo.