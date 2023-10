Homem é preso suspeito de abusar menina de 6 anos em MT

O suspeito foi contratado para realizar serviços na casa onde a vítima mora com os pais e aproveitou a oportunidade para cometer o crime

Nesta segunda-feira (9), um homem suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos foi detido em Campos de Júlio, situada a 692 km de Cuiabá. Conforme informações da Polícia Civil.

As investigações tiveram início após a mãe da criança procurar a delegacia para relatar o abuso. Segundo as informações fornecidas à polícia, o suspeito foi contratado para realizar alguns trabalhos na residência e permaneceu envolvido nas atividades por cerca de um dia e meio.

De acordo com as autoridades, no dia seguinte, sem qualquer acordo prévio, o homem retornou à casa, alegando que faria a limpeza do quintal. Foi nesse momento que a mãe da menina percebeu a ausência da filha e flagrou o suspeito em ação. O homem fugiu do local após ser surpreendido.